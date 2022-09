Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage: João Moreira em 4º lugar na Final dos 7 Anos

O Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage 2022 que decorreu de 8 a 11 de Setembro, em Ermelo, Holanda, contou com a inscrição de 26 cavalos de 4 anos, 44 cavalos de 5 anos, 42 cavalos de 6 anos e 38 cavalos de 7 anos.

Cavalos de 7 Anos

O garanhão KWPN Kjento (Negro/Jazz) montado pela britânica Charlotte Fry sagrou-se campeão do mundo na final para cavalos de 7 Anos (85,786%). Foram-lhe atribuídas as seguintes notas na final: um sensacional 10 no trote, 8 no passo, 9,2 no galope, 9,5 na submissão e 9,8 pontos na impressão geral.

Medalha de prata para o garanhão Oldenburg Destello OLD (Dimaggio/Fuerst Fugger) montado pela alemã Beatrice Hoffrogge (83,957%) e a de bronze para o garanhão Rheinlander Escamillo (Escolar/Rohdiamant) montado pelo espanhol Manuel Dominguez Bernal (83,072%).

João Pedro Moreira com o garanhão Fuerst Kennedy OLD (Fujersten-Look/Don Kennedy) alcançou um excelente 4º lugar nesta final (79,422%). Este filho de Fuersten-Look pontuou 8,9 no trote, 8 no passo, 8,5 no galope, 8,5 na submissão e 8,7 na impressão geral. De recordar que Fuerst Kennedy OLD ficou classificado em 11º na final do Mundial de Cavalos de 6 anos, em Verden (Alemanha) 2021.

Feliz com o resultado, João Pedro comentou a sua participação: “Após um primeiro dia com pequenas falhas, que ainda assim nos garantiu a qualificação directa para a Final, hoje voltámos ao nosso nível de performance. Estamos muito felizes com o nosso Drosa Fuerst Kennedy OLD por termos ficado nos 4 melhores conjuntos do mundo”.

Na Small Final (Consolação) para cavalos de 7 Anos, o Lusitano Lizarran (Zaire x Xaquiro) terminou em 16º lugar (70,249%). (7,5 trote, 6,8 passo, 7,6 galope, 7,5 submissão e 7,5 para impressão).

Cavalos de 6 Anos

Na final para cavalos de 6 anos, Medalha de Ouro para o Oldenburgo Global Player OLD (Grand Galaxy Win T/Blue Hors Don Schufro) montado pela alemã Eva Möller, com as seguintes notas na final: 9,8 no trote, 9,5 no passo, 9,5 no galope, 10 na submissão e impressão geral. Medalha de prata para o DWB Down Town montado pela sueca Jeanna Hogberg e o bronze para o garanhão KWPN Lenox U.S. montado por Jill Bogers.

Zonik Plus (Glock’s Zonik/Hohenstein) do criador português Dressage Plus e montado pelo belga Justin Verboomen alcançou um excelente 6º lugar nesta final que contou com 16 participantes. Este filho de Glock’s Zonik, pontuou 9,0 no trote, 7,6 no passo, 8,8 no galope, 8,7 na submissão, e 8,8 na impressão geral.

Na Small Final (prova de Consolação) para cavalos de 6 anos, Ana Teresa Pires com o Hanoveriano Van Damme ficou classificada em 19º (7,46 pontos) e Manuel Vacas Carvalho com o Lusitano Missanga (Rubi) terminou em 24º lugar (7,36 pontos). Venceu esta Small Final (Consolação) a égua Hanoveriana Belinda montada pela alemã Lena Waldmann (8,6pts).

Cavalos de 5 Anos

Na final para cavalos de 5 anos, conquistou a Medalha de Ouro, a égua DWB Lyngbjergs St. Paris (Blue Hors St. Schufro) montada pela dinamarquesa Victoria Vallentin (9,12 pontos). Prata para o garanhão Hanoveriano Vitalos (Vitalis/De Niro) montado pela cavaleira alemã Leonie Ricther (9,4pts), enquanto o garanhão Oldenburgo Fashion Prinz Old (Fuerst Romancier) montado pelo alemão Frederic Wandres recebeu o bronze (9,0pts).

Na Small Final (Consolação) para cavalos de 5 Anos, o Lusitano Nuelo Campline (Escorial x Faquita das Lezírias) montado pelo brasileiro João Victor Oliva, ficou classificado em 7º lugar. Foram-lhe atribuídas as seguintes notas na final: 8,2 no trote, 7,8 no passo, 7,8 no galope, 8,4 na submissão e 8,3 para impressão geral. A cavaleira portuguesa Ana Teresa Pires com o Westfalian Fogel vam Lauf terminou em 12º lugar (8,2 no trote, 7,8 no passo, 7,8 no galope, 7,8 na submissão e 8,0 na impressão geral).

Resultados completos AQUI