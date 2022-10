Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Completo: «Malagueta» de Francisco Stilwell em 39º lugar

Entre 20 e 23 de Outubro disputou-se o Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Completo no Haras Nationaux em França. Em representação de Portugal Francisco Stilwell com a égua Português de Desporto Malagueta (Dafir x Aerobica por Emilion), do criador português José Maria Rasquilha, ficou classificado em 39º lugar com 75,8 pontos nos seis anos entre 50 participantes.

Nos cavalos de seis anos venceu a égua «Golden de Beliard AA» (Upsilon x Vieusinge du Maury por Jalienny) montada pelo francês Thomas Carlile com um total de 27,6 pontos. A americana Caroline Martin foi segunda classificada com «HSH Connor» (Connor 48 x Galwaybay Merstona por Mermus R) (29,2pts) e a britânica Sara Bullimore com «Corimo» (Amiro Z x Lilly Corinne por Lovis Corinth) foi terceira com um total de 30,4 pontos.

Nos 7 anos, venceu a égua «Lagona OLD» (Lavagon x Ile de Cartina por Cartani 4) montada pela alemã Anna Lena Schaaf, com a excelente pontuação de 18,6.

Resultados completos AQUI