Campeonato de Portugal de Dressage 2023: Maria Caetano assume a liderança provisória

Os Campeonatos de Portugal de Dressage e Paradressage iniciaram nesta quinta-feira, na Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa, com a realização das primeiras qualificativas nas categorias Under-25 e Grande Prémio (13 conjuntos).

A atleta olímpica Maria Caetano conquistou a liderança provisória após a conclusão da primeira qualificativa (GP), demonstrando o seu talento com dois cavalos diferentes: Horizonte, um PSL, obteve a pontuação de 70,152%, colocando-se em primeiro lugar, enquanto com Hit Plus (PSH) conquistou a segunda posição com 69,522%. Ricardo Reis segue na terceira posição, acumulando 69,130% de pontuação com Lord das Faias, e Filipe Canelas encerrou a qualificativa na quarta posição com Fortuna 424, somando 69% de aproveitamento.

Na categoria Under-25, que contou com a participação de seis conjuntos, Sebastião Lucas Lopes lidera provisoriamente com o PSL Inquieto das Lezírias, obteve a pontuação de 68,735% na prova Intermediária II. Mariana Assis Silva, montando IJI HP, segue na segunda posição com 67,294%, enquanto Pedro Garrido, com Jockey, está em terceiro lugar com 67,118% de pontuação.

