Campeonato de Dressage da Região Sul 2023 – Lusitanus Miranda Dressage Team conquista 9 Medalhas

Foi no passado fim-de-semana 23 e 24 de Setembro, nas fantásticas instalações do Vilamoura Equestrian Centre que se deu a final do Campeonato de Dressage da Região Sul.

A Lusitanus Miranda Dressage Team esteve presente, desta feita com 8 conjuntos, com cavaleiros desde o escalão de Juvenis até ao escalão de Séniores.

Uma vez mais esta equipa do Algarve obteve bons resultados, conquistando 9 medalhas da Federação Equestre Portuguesa:

A saber:

Matilde Miranda na sela do PSL “Cravo”- Venceu uma vez mais a Medalha de Ouro e sagrou-se Bi-Campeã Regional do escalão de Juvenis; Viviane Luz com o PSL “Viegas” sagra-se Vice-campeã Regional conquistando a Medalha de Prata.

No nível Preliminar, conquistou oos lugares cimeiros ao ter 3 cavaleiros no pódio, foram eles: Emma Wahlstrom com a égua “Sorbonne” sagra-se Campeã Regional ao vencer a Medalha de ouro Georgia Vlieger com a égua “Lanoushka” vence a medalha de Prata e sagra-se Vice-Campeã, na terceira posição tivemos: Tiago Gonçalves na sela de Infinity L`aube”que conquistou a Medalha de Bronze.

Já no nível Elementar esta equipa teve o seu cavaleiro Filip Cuvelier com o seu “Humdinger” que venceu a Medalha de Prata e sagrou-se Vice-Campeão Regional.

No nível Médio, a equipa conquista o 2º e 3º lugar do pódio.

Emma Wahlstrom com o seu “Chacco`s” vence o último dia de provas, e sagra-se Vice-campeã Regional ao conquistar a Prata, e Wiveca Wahlstrom com “Hertilas” conquistou a Medalha de Bronze.

Já no nível Avançado, sagrou-se pela 7ª vez Campeão, João Pedro Miranda desta feita nas rédeas do PSL “Latino do Quintal” ao conquistar a Medalha de Ouro.

Com a conquista destas 9 Medalhas da FEP, esta equipa de Dressage aumenta para 64 o numero de Medalhas FEP do seu palmarés, que entre outras já conta com 3 Medalhas de Ouro de Campeões Nacionais, 4 de prata de Vice-Campeões Nacionais, 3 de Bronze em Campeonatos de Portugal, 1 de Prata da Taça de Portugal, e 19 de ouro referentes a Campeões Regionais etc. etc.

Resultado de um dedicado e arduo trabalho por parte da equipa técnica e de todos os cavaleiros que têm integrado esta equipa de Ensino ao longo dos últimos anos. Estão todos de Parabéns pelo compromisso e pelo empenho revelado.

Os seus treinadores disseram-nos que ficaram muito satisfeitos com os resultados obtidos e com a evolução dos vários conjuntos, congratulando todos os vencedores e participantes em mais este Campeonato de Dressage da Região Sul.

Agradecendo também o suporte incondicional dos seus apoios:

• Mundo da Equitação

• Intacol

• Garvetur

• Visacar

• Celeris

• RB Equitação

• Custom Saddles

Finalizado o Campeonato, a equipa aponta baterias para os próximos eventos, pois a época desportiva ainda ão acabou.

Resultados completos AQUI