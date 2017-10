Campeonato de Cavalos Trakehner: Nuno Palma e Santos sobe ao primeiro lugar do pódio 25 Outubro, 2017 13:49

Decorreu no passado fim-de-semana o TSF Dressurchampionat 2017, Campeonato de Cavalos Trakehner, Aprovação de Garanhões, Leilão de Cavalos Trakehner em Neumünster, Alemanha.

O cavaleiro português Nuno Palma e Santos voltou a brilhar com o garanhão Trakehner Sidney Bay (Axis TSF – Kostolany) da criadora Nicole Schienstock e propriedade de Jost e Corinna Hellmann) ao vencer a final em Intermediária reservada a cavalos de 7 aos 10 anos, com a excelente nota de 74,350%. Em Julho passado Sidney Bay que tem evoluído sob a sela de Nuno Palma e Santos venceu uma prova do Bundesturnier com a média final de 73,967%.