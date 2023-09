Campeonato da Europa de Saltos de Obstáculos 2023 arranca hoje

Arranca esta quarta-feira (30) o Campeonato da Europa de Saltos de Obstáculos em Milão, San Siro.

A Equipa Portuguesa será representada pelos 3 cavaleiros portugueses:

Adir Abreu com DARTANION

Duarte Seabra com DOURADOS

Rodrigo Giestera de Almeida com PEGASUS JATAKI

Acompanhar esta equipa vai estar o Chefe d´Equipe António Frutuoso de Melo e o Veterinário Dr. Miguel Bahia

Visão geral:

Inscrições Definitivas

Nações inscritas: 25

Nações com uma Equipa: 16

Nações com Atleta(s) Individual(is): 9

Nações com possivelmente 5 atletas: 14

Número máximo de Atletas definitivos: 88

Número máximo de cavalos definitivos: 88

Número máximo de participações no Campeonato: 88

(incluindo os cinco atletas)

Confira a lista de inscrições definitivas AQUI

Resultados AQUI

Nota: A SPORT TV 6 vai ter na sua emissão o Campeonato da Europa de SO da FEI – Séniores nos seguintes dias:

Quarta 29 de Agosto pelas 12h Campeonato Europa – Individual

Quinta 30 de Agosto pelas 12h Campeonato Europa – Equipas