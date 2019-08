Campeonato da Europa de Saltos 2019: António Matos Almeida e Luciana Diniz apurados para as meias-finais 22 Agosto, 2019 19:25

António Matos Almeida e Luciana Diniz conseguiram esta quinta-feira o apuramento para as meias-finais dos Saltos de Obstáculos do Campeonato da Europa em curso em Roterdão, numa prova difícil com obstáculos colocados a 1,60m, que ficou marcada por poucos zeros (11), três conjuntos eliminados e três que optaram por retirar.

Montando Volver de La Vigne, António Matos Almeida que começou a jornada desta quinta-feira na posição 59ª, subiu para a 31ª após uma prova sem faltas (11 pontos). Luciana Diniz que penalizou 8 pontos com Vertigo du Desert (11 pontos) desceu para a 30ª posição.

Por equipas, Portugal terminou este Europeu na 11ª posição com um total de 43,56 pontos.

Na 6ª feira (23) os dez melhores países, decidem o pódio por equipas.

Na classificação individual, Luís Sabino termina este Campeonato na 55ª posição (23.14pts) e Bernardo Ladeira em 57º com 26,54 pts.

Em termos individuais, Luciana Diniz e António Matos Almeida disputam a segunda mão da Taça de Nações que se realizará esta sexta-feira às 14h00. António Matos Almeida é o nº 8 e Luciana Diniz nº 9 da ordem de entrada.

BRITÂNICO BEN MAHER ASSUME O COMANDO PROVISÓRIO

Ben Maher passa a liderar a classificação do Campeonato da Europa de Saltos após as duas primeiras provas. Maher com Explosion W termina a segunda classificativa individual com zero pontos, totalizando 0,62 pontos, colocando-se no comando provisório deste campeonato. O suíço Steve Guerdat com Albfuehren’s Bianca ocupa o segundo lugar com 1,31 pts enquanto o francês Alexis Deroubaix ocupa o terceiro lugar com Timon d’Aure (1,40 pts).

Não perca no Eurosport, a transmissão em directo da segunda mão da Taça de Nações esta sexta-feira (23) entre as 13h50 e 17h30.

Resultados – Equipas

Resultados – Individuais

Resultados completos