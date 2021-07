Campeonato da Europa de Dressage da Juventude 2021: Resultados 1ª Jornada 7 Julho, 2021 20:25

O Campeonato da Europa de Dressage da Juventude, arrancou esta quarta-feira no Centro Equestre de Oliva Nova, em Valênçia (Espanha), com a primeira parte das reprises Team Test, reservadas aos escalões Juniores e Young Riders.

JUNIORES

No escalão Juniores que contou com a participação de 31 conjuntos, a melhor prestação foi da cavaleira holandesa Evi van Rooij com o garanhão KWPN Don Tango B ao pontuar 73,879%. A alemã Lena Merkt foi segunda classificada com o garanhão Hanoveriano Sarotti Mocca-Sahne (73,212%) seguida da sua compatriota Kenya Schwierking com a égua Oldenburger Cecil (72,606%). Por Portugal Adriana Chaves com o Lusitano Zefiro ocupa o 22º lugar provisório (67,454%) e Mafalda Deitado com Bandolim o 31º lugar (65,455%).

Por equipas a Alemanha lidera provisoriamente seguida da Holanda e da Dinamarca. Portugal ocupa o 12º lugar provisório entre 16 equipas.

O Team Test reservado ao Juniores fica completo esta quinta-feira com os restantes 36 conjuntos. Neste grupo estão os atletas portugueses, Justino Lopes Alves com Iartacus e Manuel Resina Antunes com Jackpot do Penedo.

YOUNG RIDERS

No escalão Young Riders que contou com a participação de 28 conjuntos, a melhor prestação foi da cavaleira holandesa Milou com o castrado KWPN Francesco ao pontuar 74,000%. A alemã Helena Schmitz-Morkramer ocupa o 2º lugar provisório com DSP Lifestyle (72,647%) e a holandesa Quinty Vossers em terceiro com o castrado KWPN Hummer (70,441%). Por Portugal, Catarina Costa ocupa o 22º lugar com Kut N’Move (62,941%).

O Team Test ficará completo amanhã (quinta-feira) com os restantes 35 conjuntos que disputam esta prova. A portuguesa Marta Fernandes participa nesta prova montando Hussein VO.

Por equipas a Holanda lidera provisoriamente seguida da Alemanha e da Suécia.

CHILDREN

Cerca das 09h00 decorreu a primeira parte da reprise preliminar reservada ao escalão Children.

Alinharam 21 participantes, nesta prova que não conta para as medalhas. A alemã Lotta Plaas conquistou o primeiro lugar provisório com Balsamico (82,643%). A holandesa Kyra Jonkers ocupa o 2º lugar com Eyecatcher (80,238%), enquanto a alemã Lara Lattermann ficou em 3º lugar provisório com Soleil de la Coeur H (79,447%).

Por Portugal, Briana Alexandra Vintila com o garanhão KWPN Diego ficou em 13º lugar provisório (69,619%) e Manuel Maria Clemente com o Lusitano Gavião ocupa o 18º lugar (68,590%). Leonor Gonçalves com Vulcão executa a sua prova esta quinta-feira.

CERIMÓNIA DE ABERTURA

A cerimónia de abertura que decorreu esta terça-feira (06) foi um misto de muita alegria, música e cor que caracteriza o pais anfitrião. Cada país realizou a sua entrada de maneira muito especial, com confetti, chapéus de sol coloridos e as respectivas mascotes. A festa prosseguiu com um discurso oficial para dar lugar a um retângulo improvisado pelas varias equipas.

Fotos: Rui Pedro Godinho (rui_godinho@icloud.com – Telm. +351.964020622).