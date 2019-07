Campeonato da Europa de Dressage da Juventude 2019: Martim Meneres e o Lusitano Equador em 10º lugar 25 Julho, 2019 15:29

Terminada esta quinta-feira a prova por equipas “Team Test” do Campeonato da Europa de Dressage em Itália, nos escalões Young Riders e Juniores, Martim Meneres com o garanhão Lusitano Equador (x Peralta) (criador Dressage Plus), conquistou o 10º lugar com a média final de 70,823%. Meneres e Equador melhoraram assim a pontuação em relação ao Europeu em Fontainebleau (França) no ano transacto, quando o conjunto terminou esta reprise em 25º lugar.

Yoann Pinto com o Lusitano Douro terminou em 35º lugar (65,794%).

Destaque para o resultado do cavaleiro júnior Sebastião Lucas Lopes, um estreante neste Europeu que, com o Hanoveriano Fidelio Plus (criador Dressage Plus) alcançou a sua melhor marca 70,000%, no Team Test (28º lugar). A recordar que o Hanoveriano Fidelio Plus (Fiderdantz x Heildeblume Plus) foi o primeiro Hanoveriano nascido em Portugal. Meneres e Lucas Lopes contribuíram para a subida das equipas nascionais, 10º lugar (Young Riders) e 16º (Juniores). Estes dois atletas treinam com o cavaleiro português, Nuno Chaves de Almeida.

Francisca Castro Monteiro com Weserprinz 3 pontou 65,939% no Team Test (66º lugar).

Concluídas as primeiras provas, a Alemanha conquistou as duas medalhas de ouro por equipas nos escalões Young Riders e Juniores.

Resultados – Young Riders Team Test AQUI

Resultados – Juniores Team Test AQUI

Resultados completos