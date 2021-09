Campeonato da Europa de Dressage 2021: Portugal em 9º lugar provisório 7 Setembro, 2021 18:09

Boas prestações de Duarte Nogueira e de Filipe Canelas Pinto que participa pela terceira vez no Europeu de Dressage.

Duarte Nogueira com Beirão AR ao alcançar a média final de 68,634% (18º lugar) no Grande Prémio e Filipe Canelas Pinto com Fortuna 424 (69,425%) (14º), colocam Portugal provisoriamente em 9º lugar entre 15 equipas.

A Grã Bretanha domina a classificação por equipas do Campeonato da Europa de Dressage em Hagen (Ale) deixando o segundo para a Dinamarca. A Alemanha ocupa o terceiro lugar, após disputada a primeira parte do Grande Prémio, prova que decide as medalhas por equipas.

A segunda metade do Grande Prémio realiza-se esta quarta-feira (08/09), com início às 07h30 (hora PT). O debutante português, Martim Meneres (Equador) de 21 anos, é o primeiro a entrar em pista pelas 07h30 (hora PT).

Para a pontuação por equipas, contam os 3 melhores resultados de cada selecção.

Os 30 melhores conjuntos do Grande Prémio ficam apurados para o Grande Prémio Especial que irá decorrer na próxima quinta-feira (09/09) e os 15 melhores do G.P. Especial disputam as medalhas no Grande Prémio Freestyle no sábado.

Resultados – Grande Prémio – 1ª Parte

Resultados – Equipas

Resultados completos AQUI