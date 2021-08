Campeonato da Europa de Dressage 2021: FEP selecciona 9 Cavaleiros 24 Agosto, 2021 13:53

A Federação Equestre Portuguesa confirmou esta terça-feira no seu site, a lista de selecionados para representar Portugal no Campeonato da Europa de Dressage dos escalões Séniores e Sub-25, a realizar em Hagen, Alemanha de 7 a 12 de Setembro:

Equipa do Escalão Sénior:

Carlos Pinto – La Gesse Sultão Menezes

Duarte Nogueira – Beirão

Filipe Canelas Pinto – Fortuna 424

Martim Meneres – Equador

Reserva

João Moreira – Zonik Hit

Equipa do Escalão U25:

Francisco Vila Nova – Sir Saburo

Maria Lascasas – Guhapo

Mariana Assis Silva – Serano

Mário Freire – Filosofo

Chefe de Equipa: António Frutuoso de Melo

Veterinário: Bruno Miranda

Como são decididas as medalhas…

Antecipa-se que os melhores cavalos e atletas de ensino de toda a Europa cheguem a Hagen (Alemanha) para competir pelas preciosas medalhas.

Nos primeiros dois dias, disputa-se o Grande Prémio que determinará os vencedores das medalhas por equipa. Todos os cavaleiros também pretendem classificar-se para uma das 30 vagas iniciais da segunda rodada, o Grande Prémio Especial, onde as primeiras medalhas individuais são decididas.

Apenas os 15 melhores conjuntos seguem para o Grand Prix Freestyle para a decisão individual final do título. As medalhas individuais e por equipa também são concedidas no Campeonato Europeu de Dressage da FEI Sub-25. Em primeiro lugar no programa está a decisão por equipa no nível Intermediaire II. Em seguida, segue-se a primeira decisão individual no Grande Prémio, que é especialmente adaptada para cavaleiros de 16 aos 25 anos.

Os 18 melhores conjuntos deste teste, podem competir na decisão individual final, no Grand Prix Freestyle com música.