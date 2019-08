Campeonato da Europa de Dressage 2019: Portugal em sexto lugar provisório 19 Agosto, 2019 23:24

Boas prestações de Rodrigo Torres e Duarte Nogueira, que participam pela primeira vez no Europeu de Dressage.

Rodrigo Torres (Fogoso) ao alcançar a média final de 71,786% (11º lugar) no Grande Prémio e Duarte Nogueira (Beirão AR) 67,531% (25º lugar) colocam Portugal provisoriamente em 6º lugar entre 14 equipas.

Portugal espera assegurar neste Europeu uma das três vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Além de Portugal, vão lutar por uma vaga olímpica a Dinamarca, Irlanda, Bélgica, França, Finlândia e a Suíça.

A Alemanha domina a classificação por equipas do Campeonato da Europa de Dressage Longines FEI 2019 em Roterdão (Hol) deixando o segundo lugar para a Grã Bretanha. A Suécia ocupa o terceiro lugar, depois de disputada a primeira parte do Grande Prémio, prova que decide as medalhas por equipas.

A segunda metade do Grande Prémio realiza-se esta terça-feira (20/08), com início às 07h00 (hora PT). O terceiro debutante português, João Torrão (Equador), entrará em pista pelas 08h50 (hora PT) enquanto o quarto elemento da equipa nacional, Maria Caetano (Coroado AR), executa a reprise pelas 13h10.

Para a pontuação por equipas, contam os 3 melhores resultados de cada selecção.

Os 30 melhores conjuntos do Grande Prémio ficam apurados para o Grande Prémio Especial que irá decorrer na próxima quinta-feira (22/08) e os 15 melhores do G.P. Especial disputam as medalhas no Grande Prémio Freestyle no domingo.

