Campeonato da Europa de Dressage 2019: Portugal conquista vaga para Tóquio 2020 20 Agosto, 2019 19:43

A selecção nacional de Dressage assegurou esta terça-feira (20) o passaporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ao alcançar um dos três lugares em disputa, no Campeonato da Europa de Dressage. Este evento teve início esta segunda-feira, em Roterdão, e decorrerá até ao próximo dia 25 de Agosto.

A equipa portuguesa composta por Duarte Nogueira com Beirão (Alter Real), Maria Caetano com Coroado (Alter Real), João Torrão com Equador (Monte Velho) e Rodrigo Torres com Fogoso (Torres Vaz Freire), terminou com a pontuação final de 213.106 pontos, ficando em terceiro lugar entre as sete equipas que lutavam por uma das três vagas disponíveis para Tóquio.

Portugal encontrava-se fora da qualificação, até à entrada em pista de Maria Caetano com Coroado, o último elemento da equipa a disputar o Grande Prémio. Foi debaixo de grande pressão que este conjunto ao pontuar 72,329%, nos assegurou o passaporte para os Jogos Olímpicos.

Maria Caetano (24ª) e Rodrigo Torres (26º) ficaram ainda apurados para o Grande Prémio Especial que vai decorrer na próxima quinta-feira.

Foi com o esforço e a dedicação de todos os envolvidos neste projecto que se conseguiu alcançar tão bons resultados, afinal o grande objectivo, o apuramento para Tóquio 2020, e uma esperança renovada no hipismo nacional.

Resultados – Grande Prémio

24º Maria Caetano com Coroado – 72.329%

26º Rodrigo Torres com Fogoso – 71.786%

38ºJoão Torrão com Equador – 68.991%

49º Duarte Nogueira com Beirão – 67.531%

Resultados Equipas AQUI

Resultados completos