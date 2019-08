Campeonato da Europa de Dressage 2019: Isabell Werth sagra-se campeã pela 19.ª vez (VÍDEO) 25 Agosto, 2019 8:37

As cavaleiras alemãs dominaram o pódio do Grande Prémio Freestyle, pertencendo o lugar mais alto a Isabell Werth que conquistou, a sua terceira medalha de ouro neste Europeu de 2019 em Roterdão.

Isabell foi imperial este ano na Holanda, conquistando com Bella Rose a prova por equipas, o Grande Prémio Especial e o G.P. Freestyle no sábado (24) com a fantástica pontuação de 90,875%. Bella Rose brilhou mais uma vez nos seus pontos fortes, a passage e o piaffe.

As suas compatriotas, Dorothee Schneider (Showtime FRH) 90,561% e Jessica von Werndl (TSF Dalera) 89,107%, ficaram com a prata e o bronze.

Destaque ainda para o resultado do garanhão Lusitano Alcaide montado pelo espanhol Claudio Castilla Ruiz que ficou classificado em 12º lugar no G.P. Freestyle com a média final de 77,861%.

Resultados – G.P. Freestyle