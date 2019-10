Campeões de Portugal de Ensino 2019

Organizado pela Sociedade Hípica Portuguesa e com o apoio da FEP, arrancou esta terça-feira a edição de 2019 dos Campeonatos de Portugal de Ensino da Juventude, OPEN e de Paradressage que terminaram neste domingo (06/10) com a final do Campeonato de Portugal de Póneis e a cerimónia de entrega de prémios. Em simultâneo realizou-se um CDI3* e um CPEDI.

A nota principal a destacar neste Campeonato foi a consistência de Rodrigo Moura Torres nos três dias de competição. Montando o Lusitano Fogoso, venceu o Grande Prémio (72,065), o G.P. Especial (73,404) e o Grande Prémio Freestyle (77,475) totalizando 222,944 pontos, sagrando-se este domingo Campeão Nacional de Ensino.

Medalha de Prata para João Torrão com Equador que totalizou 220,284 pontos (Grande Prémio 70,869, G.P. Especial 73,340 e G.P. Freestyle 76,075) enquanto o bronze foi para Duarte Nogueira com Beirão (Grande Prémio 69,565, G.P. Especial 71,085%, Grande Prémio Freestyle 72,400%), totalizando 213,050 pontos.

As provas dos campeonatos decorreram em simultâneo com o CDI3*, sendo comum para os atletas inscritos em ambos os concursos.

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE EQUITAÇÃO ADAPTADA 2019

Missão cumprida para Ana Mota Veiga que renovou o título de campeã nacional com Convicto LV, tendo alcançado as médias de 67,7%, 65,7% e 66,7% no Grau I. Medalha de prata para José Augusto Neves com Vendetto C. Inês Teixeira com Giraldo da Sernadinha recebeu o ouro no Grau III. Este ano participaram sete conjuntos em cinco níveis no CPEDI. Aguardamos os resultados completos da FEP.

JOVENS CAVALEIROS

Martim Meneres montando o Lusitano Equador (x Peralta), após uma temporada marcada por bons resultados revalidou o título pelo terceiro ano consecutivo. Este conjunto, com médias acima dos 70% nas duas jornadas (tanto Individual como por Equipas), confirmou no domingo o seu bom nível técnico totalizando 219,901 pontos (72,176%, 70,500%, 77,225%). Yoann Pinto com o Lusitano Douro conquistou a medalha de prata pelo terceiro ano consecutivo (207,933pts), enquanto Catarina Lucas Lopes com Falcão recebeu o bronze (207,297pts).

JUNIORES

Sebastião Lucas Lopes, como claro favorito desde a primeira jornada com Arrogante, conquistou a medalha de ouro acumulando 214,304pts (68,424, 70,500%, 75,380%). Medalha de prata para Mafalda Deitado com Bandolim tendo acumulado 205,039% e o bronze para Adriana Chaves com Zefiro (201,387pts).

SUB -25

Francisco Vila Nova com o Westfalian Sir Saburo foi o vencedor neste escalão totalizando 197,953 pts (67,941%, 67,462%, 62,550%). Mariana Assis da Silva foi segunda classificada com Upendo conseguindo a pontuação de 19,592 pts (64,529%, 62,513%, 65,550%).

JUVENIS

Rita Carrasqueira com Romi conquistou a medalha de ouro neste escalão acumulando 210,018pts (69,546%, 70,615%, 69,857%). Benedita Gonçalves recebeu a prata com Handalusa (69,773%, 68,654%, 69,250%) enquanto Maria Eduarda Veloso recebeu o bronze com Cantor (65,500%, 63,0%, 67,464%) totalizando 195,964pts.

INICIADOS

Este escalão com apenas dois participantes venceu Leonor Coelho com Biomundo com 200,772pts. Manuel Clemente foi segundo classificado com Estrela (188,729pts).

PÓNEIS INFANTIS – INICIADOS E JUVENIS

Alice Nogueira montando Divino venceu no escalão Póneis Infantis; Francisco Braz repetiu o triunfo do ano transacto com Der Kleine Choco-Boy We em Póneis Iniciados, enquanto Matilde Louro Santos com Zezé concluiu com uma vitória dourada no escalão Póneis Juvenis

Resultados completos AQUI