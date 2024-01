Calendário Nacional de Corridas de Cavalos 2024

A emocionante temporada de corridas de cavalos em 2024 será inaugurada no Hipódromo de Celerico de Basto, localizado em Carvalho, no dia 3 de março. Pela primeira vez, a Liga Portuguesa de Trote e Galope escolheu este hipódromo para sediar a abertura do aguardado Campeonato Nacional.

O calendário foi cuidadosamente elaborado, contemplando duas corridas por mês, exceto no mês de agosto, que terá a emoção de três corridas, e novembro, com uma corrida agendada. O Hipódromo Municipal da Maia continuará sendo o local de eleição, apresentando um total de cinco corridas ao longo do ano.

Outros hipódromos também estarão no centro das atenções, como o Hipódromo do Choupal em Coimbra e o Hipódromo São Martinho de Candoso em Guimarães, ambos programados para receber duas corridas cada.

Uma surpresa emocionante deste ano é o regresso do Hipódromo de Alter do Chão, que, após alguns anos, volta a integrar o circuito nacional, sediando uma corrida para o campeonato. Além disso, o Hipódromo Municipal de Santo Tirso também entra em cena, recebendo uma corrida e ampliando a diversidade de locais ao longo da temporada.