Caldas da Rainha: Oeste Lusitano em Maio

O Festival Oeste Lusitano já tem data, realizando-se de 27 a 29 de Maio, no Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha.

O evento dedicado ao cavalo lusitano regressa após a interrupção durante dois anos provocada pela pandemia. Cumprirá agora a nona edição.

A Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano do Oeste, em parceria com a Câmara Municipal, organizam esta iniciativa, com provas de saltos de obstáculos, ensino, equitação de trabalho, concurso de modelo e andamentos, volteio e dança artística.

As inscrições e informação sobre o concurso de Modelo e Andamentos devem ser feitas através do e-mail acpsl.oeste@gmail.com