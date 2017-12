CAI-W Olympia: Chardon bate Exell em Londres

Ijsbrand Chardon (HOL) bateu o nº1 do mundo, Boyd Exell (AUS) na 5ª qualificativa da Taça do Mundo de Atrelagem 2017/2018 do Olympia (CAI-W) ao conquistar o primeiro lugar do pódio pela quarta vez em Londres. Glenn Gerts (BEL) foi segundo classificado enquanto Boyd Exell que competiu com um “wild card”, ocupou o terceiro lugar do pódio.

Exell, que derrubou duas bolas na prova de cones afirmou, “As coisas complicaram-se na prova de cones e falhei os visores da meta, sendo obrigado a fazer um cÍrculo para terminar a prova. Acontece aos melhores!”

Resultados – 16/12/17

1º.IJsbrand Chardon (NED) 128,22 pontos

2º.Glenn Geerts (BEL) 137,94

3º.Boyd Exell (AUS) 160,88

4.Koos de Ronde (NED) 137,76

5.Benjamin Aillaud (FRA) 148,40

6.Chester Weber (USA) 151,30

7.Daniel Naprous (GBR) 164,15

Ranking da Taça do Mundo de Atrelagem depois da 5ª qualificativa

1º Boyd EXELL (AUS) – 30 pts

2º IJsbrand CHARDON (NED) – 22

3º Koos DE RONDE (NED) – 15

4º Edouard SIMONET (BEL) – 12

4º Georg VON STEIN (GER) – 12

6º Chester WEBER (USA) – 11

7º Glenn GEERTS (BEL) – 9

8º Bram CHARDON (NED) – 8

9º Jérôme VOUTAZ (SUI) – 7

9º Benjamin AILLAUD (FRA) 7