CAI-W Bordéus: Boyd Exell ganha a última qualificativa (VÍDEO)

O campeão em título, o australiano Boyd Exell brilhou na oitava e última jornada da Taça do Mundo de Atrelagem em Bordéus, França (124,68 pts), deixando o segundo e terceiro lugares para Koos de Ronde (127,77pts) e IJsbrand Chardon (128,21 pts). Esta terceira vitória de Exell coloca-o no topo do ranking da Taça.

Pela primeira vez após três anos, Bordéus acolheu uma etapa da Taça do Mundo de Atrelagem em vez da Final, porém os 7 condutores de topo asseguram uma prova de maneabilidade emocionante, desenhada pelo chefe de pista holandês, Jeroen Houterman (4*).

Os três primeiros classificados desta jornada guardam grandes recordações de Bordéus, pois todos eles venceram já, pelo menos, uma final no Congrès et Expositions de Bordéus.

Os seis condutores melhor classificados do ranking vão disputar a final da Taça do Mundo de Atrelagem que vai decorrer entre 22 e 26 de Fevereiro em Gotemburgo, Suécia.

Resultados Taça do Mundo de Atrelagem – 5 de Fevereiro

1. Boyd Exell (AUS) 124,68

2. Koos de Ronde (NED) 127,77

3. IJsbrand Chardon (NED) 128,21

4. Edouard Simonet (BEL) 143,62

5. Georg von Stein (GER) 153,91

6. Benjamin Aillaud (FRA) 160,38

7. Sébastien Mourier (FRA) 175,68

Resultados completos



Ranking da Taça do Mundo de Atrelagem

1 Boyd EXELL AUS 30

2 IJsbrand CHARDON NED 27

Koos DE RONDE NED 27

4 Jozsef DOBROVITZ HUN 21

5 Jérôme VOUTAZ SUI 20

6 Georg VON STEIN GER 15

7 Jozsef DOBROVITZ jr. HUN 13

8 Theo TIMMERMAN NED 12

9 Edouard SIMONET BEL 11

10 Rainer DUEN GER 7