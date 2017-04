Bruno Pereirinha vence o Grande Prémio em Badajoz 10 Abril, 2017 17:30

Os cavaleiros portugueses Bruno Pereirinha, Pedro Manso e Alexandre Relvas brilharam no Grande Prémio do CSN** de Badajoz.

Bruno Pereirinha venceu as três provas grandes do concurso de saltos nacional de duas estrelas do Centro Ecuestre de Badajoz, incluindo o Grande Prémio montando a égua SF Stone Lutterbach de 11 anos, tendo penalizado quatro pontos no desempate em 38,39s. Pedro Manso foi segundo com Tártago do Pocinho (0/4-40,07s) enquanto Alexandre Relvas foi terceiro classificado com Quatro du Buisson Z (4/-75,07s).

Pereirinha ficou ainda em 9º lugar com Actriz nesta prova.

Resultados (09/04/17)

Grande Prémio

1º Bruno Pereirinha – Stone Lutterbach – 0/4 – 38,39

2º Pedro Manso – Tártago Do Pocinho – 0/4 – 40,07

3º Alexandre Relvas – Quatro du Buisson Z – 4 – 75,07

4º Miguel Vázquez Muñoz-Repiso – Icaro Lb – 4 – 75,96

5º Alex Alonso Buzo – Laseñorita De Buzalen – 4 – 77,58

6º Patricio de Valdenebro del Rey – Ipanema Dc – 4 – 77,83

7º Alex Alonso Buzo – Jules – 4 – 80,05

8º José Luis Torres Giralt – Allete – 4 – 80,5

9º Bruno Pereirinha – Actriz – 4 – 82,09

10º Juan Astolfi – B-Ygor Van Hemel – 8 – 71,85

11º Eduardo Ortega – Polo Diego HS – 13 – 86,8

12º Albert Hermoso Farrás – Nereo CP – E