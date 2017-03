Brasileiro João Victor Marcari Oliva carimba passaporte para Omaha 15 Março, 2017 8:55

João Victor Marcari Oliva recebe convite da Federação Equestre Internacional para participar na Final da Taça do Mundo de Dressage que vai decorrer de 29 de Março a 2 de Abril em Omaha, Nebrasca, Estados Unidos. A FEI anualmente distribui 2 convites extra a conjuntos que se destacaram durante as várias qualificativas, este ano foi o cavaleiro brasileiro um dos contemplados.

No passado fim-de-semana, João Victor Oliva montando o Lusitano Xamã dos Pinhais conseguiu a sua melhor média de sempre no Grande Prémio Freestyle (70,340%) na última qualificativa da Taça do Mundo que decorreu em s’Hertogenbosch, Holanda.

Lista de conjuntos apurados

Liga da Europa Ocidental

1. Isabell Werth / Weihegold OLD or Emilio GER

2. Jessica Von Bredow-Werndl / Unee BB or Zaire-E GER

3. Judy Reynolds / Vancouver K IRL

4. Kristy Oatley / Du Soleil AUS

5. Carl Hester / Nip Tuck GBR

6. Marcela Krinke Susmelj / Smeyers Molberg SUI

7. Madeleine Witte-Vrees / Cennin NED

8. Edward Gal / Voice NED

9. Mai Tofte Olesen / Rustique DEN

Liga da Europa Central

1. Inessa Merkulova / Mister X RUS

2. Hanna Karasiova / Arlekino BLR

Liga do Pacifico

1. Wendy Williamson / Dejavu MH NZL

Liga Norte Americana

1. Laura Graves / Verdades USA

2. Kasey Perry-Glass / Goerklintgaards Dublet USA

“Não” – Liga

1. Maria Florencia Manfredi / Bandurria Kacero ARG

Campeão em Titulo

1. Hans-Peter Minderhoud / Flirt NED

Convites FEI

1. João Victor Marcari Oliva / Xama Dos Pinhais BRA

2. A confirmar