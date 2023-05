Brasil: Cavalo Lusitano promove Exposição Internacional em Tatuí

Considerado um dos mais importantes efectivos mundiais do Puro Sangue Lusitano pelas suas qualidades genéticas e funcionais, além de tamanho do efectivo, o Brasil reúne anualmente na Expo Internacional os principais criadores da raça, incluindo visitantes estrangeiros. Durante três dias (25 a 27/5) são várias as atrações deste evento aberto ao público, promovido e organizado pela Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (ABPSL).

As competições de Adestramento abrem a programação esta quinta-feira (25/5), a partir das 09h00. Serão dois dias de disputas com a participação de atletas que se distribuem desde as categorias de base as de alto rendimento, de amazonas e cavaleiros iniciantes e campeões brasileiros e medalhistas sul-americanos. A Copa ABPSL é exclusiva para animais da raça, e em paralelo acontece uma disputa aberta a todas as raças com o resultado pontuando para o Troféu Eficiência, prémio máximo conferido anualmente aos líderes do ranking da Federação Paulista de Hipismo.

Outro momento especial da Expo Internacional é o Leilão Oficial ABPSL na sexta-feira (26), às 19h00, com oferta de 30 lotes criteriosamente selecionados. Uma oportunidade especial de acesso a animais de alta qualidade com pagamento facilitado. Estarão à venda animais jovens e adultos, cavalos montados, garanhões, matrizes e produtos premiados que agregram a qualidade de efectivos tradicionais ou iniciantes. Com organização da Perphil Leilões e tendo no comando do martelo o leiloeiro Roberto Leão, o leilão terá transmissão online pelos canais da ABPSL – Youtube e Facebook – e da leiloeira – https://www.perphilleiloes.com.br/leilao/leilao-oficial-da-abpsl -, onde já é possível antecipar lances.

Outra oportunidade de aquisição de genética de excelência é o “Leilão de Coberturas”, com venda de sêmem de alguns dos mais importantes reprodutores disponibilizados pelos criadores para a ABPSL. O leilão acontece ao longo de sábado (27), durante o concurso de Modelo e Andamentos, mas lances antecipados já podem ser dados pelo site: www.associacaolusitano.com.br

Na sexta-feira (26), antes do Leilão Oficial, a ABPSL programou outras duas atrações: a “Aprovação de garanhões” e as “Apresentações livres”.

A “Aprovação de garanhões” é o momento em que os machos candidados são avaliados pelo trio de juízes formado por Rui Rosado, de Portugal, e pelos brasileiros Neimar Roncati e Orpheu Ávila Junior.

Nas “Apresentações livres” deste ano, o criador André Rambaldi apresenta Jedai SCA (Xangai do Aretê x Revoada do Retiro) um lindo palomino que será montado por Ronaldo Souza em apresentações de exercícios de Dressage e “Ares Altos”, o esplendor da equitação barroca e da perfeição da equitação do século XVIII. Outra apresentação é de Milton Amadeu Junior com Valor Imagem (Mikonos Itapuã x Da-Da). Representando a nova geração de criadores da raça, o advogado paulista quer prestar homenagem ao animal que foi montado por 18 anos: “Vai ser a ultima exibição dele nas pistas antes de passar à reforma. “Eu e o meu Faísca, apelido que dei a este que é meu cavalo de sela, estaremos com trajes e arreios típicos da equitação portuguesa. Depois, vou soltá-lo para um galope de despedida”, conclui.

Padrão racial em julgamento

O momento mais aguardado pelos criadores é o concurso de Modelo e Andamentos, atração do sábado (27), a partir das 08h00. É a oportunidade das coudelarias mostrarem o trabalho de seleção que vêm fazendo nas suas manadas.

Os animais são separados por genero e idade para serem avaliados pelo juiz internacional, Rui Rosado. O julgamento começa com as fêmeas de dois anos (geração R) até a 6ª categoria, a de éguas montadas. Os machos entram em pista na sequencia, seguindo o mesmo critério, e são julgados até a 5ª geração, a de animais adultos. Fecha esta fase do concurso o julgamento da nova geração, a de letra “S”, animais com um ano.

Disputam as faixas de grande campeão jovem (fêmea e macho) os animais apresentados à mão, da 1ª a 3ª categoria. Os títulos de grande campeão adulto (fêmea e macho) são disputados por animais a partir da 4ª categoria. Depois, os eleitos grandes campeões jovens disputam com os grandes campeões adultos os títulos de Grande Campeã Fêmea e Grande Campeão Macho. O ápice do julgamento é quando estes dois grandes campeões disputam o troféu mais cobiçado do evento, o de Campeão (ã) dos Campeões.

A 41ª Expo Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano é aberta ao público e gratuita. O EquoShow, arena coberta e multifuncional do Centro Hípico de Tatuí, no interior paulista, está localizado na Rodovia Laurindo Dias Minhoto, Km 24, no Trevo do CEAGESP da cidade.