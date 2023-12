Bram Chardon é ‘Rei de Escolmo’

O locutor do Sweden International Horse Show, em Estocolmo, coroou Bram Chardon (NED) como o “Rei de Estocolmo” por uma noite, após uma vitória extraordinária na 4ª etapa da FEI Driving World Cup™ de 2023-24. Embora tenha sido o segundo evento de Bram na série, após receber um convite especial em Maastricht (NED), esta foi sua primeira oportunidade como condutor qualificado para acumular pontos de classificação em direção a um almejado lugar na final em fevereiro.

Conduzindo com precisão os seus quatro elegantes cavalos cinzentos pelo percurso, mantendo o ritmo e assegurando que todos os elementos estivessem no lugar certo, o holandês Bram Chardon realizou quatro voltas soberbas e impecáveis, encerrando apenas com pontuações baseadas no tempo. Após vencer de maneira decisiva a competição na sexta-feira à noite, ele acelerou ainda mais no sábado para conquistar essa vitória crucial no Sweden International Horse Show.

Erros raros do campeão em título, Boyd Exell (AUS), colocaram-no em terceiro lugar, logo atrás do alemão Michael Brauchle, que teve uma das melhores prestações da sua carreira indoor, tendo conquistado o segundo lugar.

Na competição, estiveram também os condutores qualificados, Glenn Geerts (BEL) e Mareike Harm (GER), e completando a formação estava Fredrick Persson (SWE) como o convidado especial da nação anfitriã.

Resultados AQUI