Bombeiros resgatam cavalo de buraco (VÍDEO)

«Lucky», uma égua com 545 quilos, foi resgatada pelos bombeiros, esta quarta-feira, após ter caído e ficado presa num buraco em Los Angeles, EUA.

Segundo relatos, foi durante um passeio que «Lucky» e a sua cavaleira caíram num buraco afundando no solo. Embora a cavaleira tenha conseguido escapar, a égua de raça Paso Fino ficou presa na lama.

Equipas do Departamento de Bombeiros de Los Angeles (LAFD) foram chamadas a West Foothill Boulevard, onde descobriram que a égua estava presa até o pescoço num buraco de lama. Erik Scott, chefe de bombeiros, confirmou que mais de 50 bombeiros ajudaram no resgate do animal. “Tínhamos helicópteros sobrevoando no caso de precisarmos de fazer um içamento, mas foi considerado no melhor interesse do animal tentar tirá-la por conta própria”.

Os socorristas usaram cintas amarelas para libertar a égua com segurança após ficar presa durante três horas.

Scott carregou um vídeo mostrando «Lucky» sendo resgatada do buraco com a ajuda de equipamento e escreveu “Lucky está livre!” na legenda.