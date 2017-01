Billy Twomey ganha o Grande Prémio Liverpool 3 Janeiro, 2017 12:03

O irlandês Billy Twomey conquistou esta segunda-feira (02/01), o Grande Prémio Liverpool, pelo segundo ano consecutivo.

Montando o castrado Diaghilev, Twomey foi brilhante no Grande Prémio do CSI4* do Liverpool International Horse Show, tendo registado no desempate o tempo de 37,32s, deixando o segundo lugar para o britânico William Whitaker e Utamaro D Ecaussines que registaram 38,79s. Twomey viu o seu triunfo compensado com o prize money de €20.394. O seu compatriota Michael Duffy foi terceiro classificado com Belcanto Z (40,55s).

“Estou feliz com este triunfo. O meu cavalo saltou as duas rondas muito bem. Diaghilev é um cavalo muito competitivo e rápido nos desempates. Dei-lhe uma pausa no domingo e ele compensou-me com esta belíssima prestação no Grande Prémio”, afirmou o cavaleiro irlandês após a prova.

Dos 10 conjuntos que disputaram o desempate, apenas 4 terminaram sem penalizações.

Resultados