Biga romana é descoberta na Croácia

Arqueólogos do Museu da Cidade de Vinkovci e do Instituto de Arqueologia de Zagreb, Croácia, encontraram uma biga romana de duas rodas com 1.800 anos e os esqueletos de dois cavalos, informa o jornal britânico Mail Online.

A biga (“cisium” em latim) descoberta, estava dentro de uma câmara funerária de 40 metros de diâmetro e de uma altura de aproximadamente de um metro. Os especialistas consideram que o enterro da biga com cavalos faria parte de um luxuoso ritual para as famílias romanas extremamente ricas que desempenharam um papel importante na vida administrativa, social e económica da antiga região a sul da bacia Panónia, uma parte do Império Romano.

Além disso, no sítio, chamado de Stari Jankovci, foram encontradas partes metálicas e duas placas decorativas de bronze. Apesar da importância das descobertas, Boris Kratofil assegura que os túmulos foram saqueados em períodos posteriores.

A zona tem sido investigada pelos especialistas desde o ano de 2017. O director do instituto, Marko Dizdar, qualificou a recente descoberta como “única” no país.

“Agora segue-se um longo processo de restauro e conservação, mas também a análise detalhada do achado”, acrescentou o funcionário.

Marko Dizdar também anunciou que depois do restauro, a biga romana fará parte de uma exposição permanente no Museu da Cidade de Vinkovci. A localidade é conhecida como uma das mais antigas da Europa, habitada há mais de 8.000 anos.