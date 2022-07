Bernardo Vilarinho Losa focado no Campeonato Europeu

Depois dos exames nacionais, na conclusão de mais um ano letivo, o esposendense Bernardo Vilarinho Losa, de 16 anos de idade, representante da equipa de atrelagem da Intersped Team, só pensa no Campeonato da Europa que se realiza no próximo mês de agosto na Hungria.

Bernardo Losa continua a contar com a colaboração e empenho da Groom Patrícia Figueiredo, transmitindo toda a sua competência e profissionalismo, demostrado ao longo destes anos no acompanhamento nas provas Regionais, Nacionais e Internacionais. A esse aspeto profissional acrescenta-se a boa relação de amizade entre ambos, facto que que tem ajudado a fortalecer o desempenho da equipa.



Bernardo Vilarinho Losa começa a traçar as linhas de orientação, optando entre a Vila da Golegã (Capital do Cavalo) e Vale Figueira, para se preparar para a competição de elevada exigência, tanto técnica com física.

No que ao equino diz respeito, o acompanhamento tem sido feito, desde o início do ano, pelo treinador Jorge Baixo, uma referência e com provas dadas ao longo de mais de 25 anos de experiência nas competições de Atrelagem, a nível Nacional e Internacional, tendo alcançado vários títulos de campeão de Portugal e Ibérico. Além disso, conta com várias representações de Portugal nos campeonatos do Mundo e aceitou o desafio de acompanhar Bernardo Vilarinho Losa, acreditando no trabalho e dedicação que tem a esta disciplina.

Junta-se a esta equipa Jorge Capela, enfermeiro de profissão e atleta da disciplina de Atrelagem, ocupando o cargo de responsável de logística e pondo em prática os conhecimentos técnicos, facilitando assim toda a parte de preparação e acompanhamento do equino ao longo do período de representação no campeonato.

Depois dos resultados e das avaliações obtidas nas provas internacionais, Bernardo Vilarinho Losa mostra-se “honrado e muito satisfeito por ter esta oportunidade de poder representar as cores de Portugal”.

Bernardo, atleta da Federação Equestre Portuguesa e o mais novo desta modalidade a representar Portugal nos campeonatos da Europa tem consciência das dificuldades que a prova encerra. “É uma tarefa muito difícil, na parte competitiva”, mas quer aproveitar os momentos fora das competições para alargar os seus conhecimentos e estabelecer relacionamentos com a equipa e com os demais atletas que vão participar no campeonato.

Bernardo vai conduzir “Timo”, pónei de raça Holandesa que já faz parte da quadra desde 2020, tendo-se iniciado na competição nacional e internacional em 2021, ano em que se sagrou Campeão Nacional.

A Intersped Team já definiu o plano de viagem que se prolonga por quatro dias, com paragem em Biarritz e Lyon, França e em Munique, na Alemanha, dando assim o conforto necessário para o bem-estar animal.

O campeonato europeu de Atrelagem de juniores realiza se entre os dias 16 a 21 de Agosto, em Kisbér – Ászar, Hungria.