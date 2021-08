Bernardo Vilarinho Losa e Patrícia Figueiredo lideram na Classe de Pónei Singular 11 Agosto, 2021 12:32

Bernardo Vilarinho Losa e Patrícia Figueiredo da Intersped team, venceram a III jornada do Campeonato Regional Norte Combinado de Maratona de Atrelagem, nos escalões de Juniores e Seniores na Classe de Pónei Singular, que se realizou-o no passado dia 8 de agosto, no Centro Hípico do Porto e Matosinhos. Continuando a reforçar a liderança do campeonato Regional do Norte dos dois escalões.

A equipa prepara-se para participar nos próximos dias 14 e 15 de agosto, na Taça de Portugal Combinado de Maratona de Atrelagem, que se realiza no Hippos – Centro de Alto Rendimento da Vila da Golegã.