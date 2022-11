Bernardo Vilarinho Losa e Patrícia Figueiredo conquistam 4 Medalhas de Ouro em 2022

O Esposendense Bernardo Vilarinho Losa, com Patrícia Figueiredo como groom, arrecadam quatro medalhas de Ouro, na Época 2022, em representação da Intersped Team.

O primeiro título foi alcançado no Campeonato Regional Norte, cuja final realizou-se no passado dia 30 de outubro, numa prova indoor, no Centro Hípico do Porto e Matosinhos. O campeonato foi composto por cinco provas, tendo a Intersped Team vencido as quatro em que participou. Bernardo e Patrícia venceram este campeonato pelo sexto ano consecutivo. Sem tempo de recuperação e após intenso trabalho, Bernardo e Patrícia voltaram a entrar em pista entre os dias 4 e 6 de novembro, para defender o título Nacional de Completos de Atrelagem. Ao vencer as três provas que compõem esta competição que se disputou na vila da Golegã, sagraram-se Bicampeões de Portugal na Classe de Juniores de Pónei Singular. O campeonato foi muito disputado até ao final, tendo a equipa da Intersped team alcançado 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado. De regresso a Esposende, mas com o tempo contado, Bernardo e Patrícia já só pensavam na final do Campeonato Nacional de Combinado de Maratona 1*, com a participação nos dois escalões. Esta prova disputou-se nos dias 11 de 12 de novembro, no Centro de Alto Rendimento e no Armeira, inserido na programação da Feira Nacional do Cavalo, da Vila da Golegã. A dupla volta a vencer em Juniores e Seniores, na Classe de Pónei Singular e sagram-se Bicampeões de Portugal nos dois Escalões, conseguindo, ainda, obter o melhor tempo de pista da geral do concurso com a participação de 22 equipas todo o país.

Desde 2016, a equipa da Intersped Team, de Bernardo Losa e Patrícia Figueiredo, já conquistou 16 medalha ouro, entre Campeonatos Regionais e Nacionais.