Bem-vindos ao Euro de Saltos da Juventude em Vilamoura! 20 Julho, 2021 11:27

Começou esta terça-feira (20) o Campeonato da Europa da Juventude de Saltos de Obstáculos, que decorre no Vilamoura Equestrian Centre até domingo (25). Após os “vet checks” no domingo e as provas de contacto nas três categorias esta segunda-feira, a jornada de hoje arrancou com a primeira classificativa individual e por equipas (Prova de Caça) reservada aos Juniores.

Alinharam nesta primeira prova desenhada pelo chefe de pista internacional Bernardo Costa Cabral, composta por 12 obstáculos (1,40m) e 15 esforços, 102 conjuntos.

Na categoria Children participam 19 equipas, em Juniores 20 equipas e em Jovens Cavaleiros disputam a prova, equipas de 16 países. Entre hoje e domingo, 279 conjuntos vão lutar para ser os melhores da Europa tanto a nível individual como por equipas.

Dado o alto nível de competição esperado, a prova vai ainda ser acompanhada por “olheiros”, proprietários e comerciantes de cavalos e outras figuras ligadas ao mundo equestre.

Devido à situação do COVID-19 não é permitido público durante o concurso, mas o evento pode ser acompanhado em direto através da página do Facebook do Centro Hípico de Vilamoura.

Resultados AQUI