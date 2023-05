Badminton: «WSF Carthago» sacrificado

O cavalo de topo da britânica Fiona Kashel, «WSF Carthago», teve que ser sacrificado depois de sofrer uma lesão irreparável durante o cross-country do Badminton Horse Trials.

No domingo, (07), o conjunto sofreu uma queda no 26º obstáculo do Cross Country CCI5*, após o que foi atendido por vários veterinários. No final da competição, na segunda-feira, Badminton Horse Trials emitiu o seguinte comunicado: “O cross-country teve um triste desfecho com a lesão de «WSF Carthago», propriedade de Frank Breach. «WSF Carthago» foi tratado na clínica veterinária de Badminton e, em seguida, hospitalizado. Durante a cirurgia ficou claro que, devido à extensão da lesão, uma recuperação bem-sucedida não poderia ser garantida e o cavalo foi sacrificado. A nossa simpatia vai para toda a equipa”.

A dupla saltou impecavelmente os obstáculos do cross até ao 26º, onde «WSF Carthago» se lesionou. Ao longo do percurso, os primeiros socorros foram administrados ao cavalo até que a ambulância o transferiu para a clínica veterinária. Não foi o primeiro Concurso Completo de 5* para Kashel e «WSF Carthago», que ficaram classificados em sétimo lugar no CCI5* de Luhmühlen no ano passado.