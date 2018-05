Badminton chora a morte de «Redpath Ransom»

O CCI4* de Badminton, que decorreu no fim-de-semana passado em Inglaterra, ficou marcado pela morte do cavalo «Redpath Ransom». Aos 13 anos, o garanhão do cavaleiro britânico Alexander Bragg teve quer ser sacrificado depois de sofrer uma grave lesão.

«Redpath Ransom», galopava entre os obstáculos nº27 e nº 28 do cross, quando o acidente ocorreu, resultando numa rotura do ligamento suspensório do boleto anterior direito. O cavalo foi imediatamente transportado para uma clinica veterinária no local, onde foi examinado por um ortopedista que concluiu tratar-se de uma lesão irreversível e que a cirurgia não resolveria o problema. “Sofri muito, pois o prognóstico não era bom. Tivemos que tomar uma decisão muito difícil”, comentou o cavaleiro.

«Redpath Ransom» (AES), começou a competir aos 6 anos montado por Alexander Bragg. Ao longo da sua carreira desportiva representou a Grã Bretanha nas Taças das Nações de Ballindenisk em 2014 e de Strzegom em 2017, tendo obtido um destacado 4º lugar.