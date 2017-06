Badajoz: Apresentada a IX Feira do Cavalo e do Touro 3 Junho, 2017 7:26

Foi apresentada nas instalações da Feira de Badajoz, IFEBA, a IX edição da Feira do Cavalo e do Touro que se realizará de 8 a 11 de Junho.

A cerimónia que teve lugar pelas 21:00 no Fuerte de San Cristóbal contou com a presença Francisco Javier Fragoso Martínez, Alcalde de Badajoz, Cristina Herrera, Delegada do Governo de Extremadura, Blanca Subirán Pacheco, Conselheira Delegada da Feira Badajoz. IFEBA, José Cutiño, empresario de Coso Badajoz, S.L., Noelia López, responsável de comunicacão do F.I.T, Fernando Molina, Vicepresidente de AECCPRE e Ginés Marín, toureiro.

Francisco Javier Fragoso salientou o empenhamento do sectores protagonistas festa feira na região.

A Extremadura é um ecossistema único para a criação do cavalo e do touro.

Deste modo, destacou a aposta do município de Badajoz na Ecuextre como elemento dinamizador da economía.

Blanca Subirán, por seu lado destacou o prestígio de que goza a “Ecuextre” e o atractivo programa que oferece nesta edição.

Este ano contará com a Grande Exposição Taurina “50 Años de Toros en la Nueva Plaza de Badajoz”, que permitirá revisitar a sua história e principais protagonistas. Haverá também uma praça de touros interior onde terão lugar diversas actividades como tentaderos, forcados, recortadores…

O sector equino estará amplamente representado na Feira, realizando-se a II edição do Concurso Morfológico P.R.E. que este ano surge com a novidade de ser concurso nacional, sendo também um concurso de classificação para o Campeonato del Mundo ANCCE – SICAB de Caballos y Yeguas de Pura Raça Española.

Contam-se também as habituais exibições e competições como o Concurso Nacional de Doma Vaquera, o Trofeo Ibérico de Doma Clásica o Trofeo Campeonísimos, saltos de obstáculos (potencia) entre outras.