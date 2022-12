Aveiro afirma-se como o grande evento equestre indoor nacional

Ao longo de cinco dias Aveiro foi palco de competições e espetáculos equestres integrados na Nova Agrovouga ’22 que proporcionaram momentos únicos e emocionantes e com vários momentos de lotação esgotada. A ativa participação dos criadores de cavalos do distrito foi também um importante motor para o evento.

Em relação às Competições, o grande destaque vai para o vencedor do Concurso de Modelo e Andamentos de Puro-Sangue Lusitano, Quinocha do criador e proprietário Coudelaria Carlos Tavares e apresentado por Carlos Ramalhete. Quinocha venceu o prémio de Campeão dos Campeões depois de ter vencido a classe de Machos de 2 anos.

Decorreu também a 1ª Taça Agrovouga de Equitação de Trabalho, sendo que a classificação final ficou ordenada com o conjunto Sérgio Costa e Lucingide como vencedores da Preliminar, Joaquim Teixeira e Mulato como Debutantes, em Sub-16 Henrique Silva com Hurtega, Sub-20 António Simão Mendes com Nilo e na classe de Consagrados A o conjunto vencedor foi Joaquim Teixeira com Barão da Lagoalva.

O encerramento foi em clima de festa com a Taça do Norte de Atrelagem. Os grandes vencedores foram, na Adaptada: Bruna Silva e Henrique Rodrigues; Juvenis: Afonso Ribeiro e Pedro Noval, Juniores: Bernardo Losa e Patrícia Figueiredo; 2 Póneis: Joaquim Costa e André Paiva; 1 Cavalo: Vasco Ribeiro e Rui Pinho; 2 Cavalos: Joaquim Costa e André Paiva e 4 Cavalos: Hugo Frias, Sérgio Oliveira e Miguel Ramos.

Aveiro afirma-se assim, como como o grande evento equestre indoor nacional com perspetivas de forte crescimento no futuro e com a promessa de que “a edição de 2023 marcará um pulo qualitativo e quantitativo relevante da Nova Agrovouga”, nas palavras do Presidente do Município de Aveiro – Ribau Esteves – aquando da inauguração desta edição.