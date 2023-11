A Organização da Agrovouga, em colaboração com o Clube de Atrelagem do Norte e da Federação Equestre Portuguesa, vão realizar, no próximo dia 18 de Novembro, no Picadeiro do Parque de Exposições, pelas 17h00 o reconhecimento e às 18h00 competição, uma prova de Indoor de Combinado de Maratona de Atrelagem.

As inscrições para esta prova, decorrem até ao próximo dia 16 do corrente mês e podem ser efetuadas através do site da FEP.