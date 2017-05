Atrelagem em destaque na Expoégua 2017

Realizou-se, hoje, dia 21 Maio, no Largo do Arneiro – Golegã, um CAR1* – Concurso Atrelagem Regional ( Ensino e Cones) e um Combinado Maratona.

No CAR1* estiveram representadas as Classes de 1 Cavalo, Parelhas e 4 Cavalos, e no Combinado Maratona esteve representada a Classe de 4 Cavalos.

Neste evento sentia-se uma forte motivação para o sucesso por parte de todos os envolvidos.

Resultados

CAR1* 21 Maio Expoégua

Classe 1 Cavalo – vencedor: João Triguinho Lopes;

Classe Parelhas – vencedor: Hugo Frias;

Classe 4 Cavalos – vencedor: Ana Cristina Guerreiro.

Combinado Maratona

Classe 4 cavalos – vencedor: Carlos Apolinário