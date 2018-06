Atletas portugueses a competir além-fronteiras

Eventos internacionais em Roterdão, Barcelona, Hickstead, Bélgica, Verona e Lignieres, foram as opções dos nossos cavaleiros para a presente semana.

CSIO5* ROTERDÃO (Holanda) de 21 a 24 de Junho de 2018

LUCIANA DINIZ com Camargo, Chicca e Isabeau

Mais informações em:

www.chiol.nl

JOGOS DO MEDITERRÂNEO – Barcelona (Espanha) de 22 de Junho a 1 de Julho de 2018

LUIS SABINO GONÇALVES com Acheo di San Patrignano

ANTÓNIO MATOS ALMEIDA com Irene van de Kwachthoeve

DUARTE SEABRA com Fernhill Curra Quinn

RODRIGO GIESTEIRA ALMEIDA com Isolde vd Heffinck

HUGO CARVALHO com Vichy du Puits

CSI4* HICKSTEAD (Grã-Bretanha) de 21 a 24 de Junho de 2018

João Charlesworth com Hartleymanor Venus e The Processor

Mais informações em:

www.hickstead.co.uk

CSI3* BONHEIDEN (Bélgica) de 20 a 24 de Junho de 2018

NUNO TIAGO GOMES com Disco

Mais informações em:

www.jumping-bonheiden.be

CEI3* -160 kms VERONA (Itália) – 21 de Junho

JOÃO PEDRO CARPINTEIRO com Tor Lor

CEI 3* – 160 Kms LIGNIERES (França) – 23 de Junho

PEDRO GODINHO com Soha du Plasson

CEI1* – 80 Kms LIGNIERES (França) – 23 de Junho

RUI PEREIRA com Gelny