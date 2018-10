Associação Britânica de Escolas de Equitação visita o Algarve 15 Outubro, 2018 21:46

O Centro Hípico Pinetrees, em Almancil, no concelho de Loulé, vai promover, entre 16 e 18 de Outubro, o desporto equestre na região algarvia com uma acção de convívio e demonstrações com profissionais.

A iniciativa, direccionada a todos os amantes de cavalos no Algarve, será promovida em parceria com a Association of British Riding Schools, fundada há mais de 50 anos por proprietários de escolas de equitação com o objectivo de promover e regulamentar a equitação, defendendo as boas práticas no Reino Unido.

Um grupo de associados da entidade britânica ABRS estará no Algarve para um convívio que incluirá demonstrações de profissionais de cavalos a residir no Algarve.

O programa conta com a participação de Lúcia Cabrita e António Reis, para o tema de construção e reconhecimento de percursos de obstáculos e a preparação de cavalos para saltos; de João Pedro Miranda, para o tema «Ensino do cavalo»; de António Moura para o tema de concursos internacionais no Algarve; de Nuno Onofre, que abordará o regulamento sobre importações e exportações de equídeos e a manutenção de cavalos no Algarve; e de Beverley Gibbons, com a prelecção relativa à equitação adaptada e volteio.

PR