As finais de Riade terão o maior prize money na história da Taça d Mundo FEI™

Num momento marcante na história da Taça do Mundo FEI™, os organizadores das Finais de Saltos e de Dressage da Taça do Mundo FEI™, programadas para ocorrer entre 16 e 20 de abril próximo, em Riade (Arábia Saudita), contribuíram para um aumento inovador no prémio em dinheiro para os participantes.

Actualmente o prémio para a Final da Taça do Mundo de Saltos Longines FEI™ está em 1,3 milhão de euros. Agora, graças a uma generosa doação do Comité Organizador, o prémio para a Final de Saltos de 2024 será o dobro, alcançando um total extraordinário de 2,6 milhões de euros.

Este aumento significativo no prémio monetário – a maior quantia já vista numa Final da Taça do Mundo – provavelmente será uma oportunidade única, tornando as Finais em Riyadh num evento excecional e sem precedentes. Este aumento no prize money, destaca a dedicação dos organizadores em receber a comunidade equestre global no Reino da Arábia Saudita, e pela primeira vez como anfitriões das Finais da Taça do Mundo FEI™.

A Final da Taça do Mundo FEI™ de Dressage também beneficiará de um impulso substancial, com uma injeção adicional de 100.000 euros em prize money. Este prémio em dinheiro para a Dressage – já estabelecido em 300.000 euros – agora será reforçado para a impressionante quantia de 400.000 euros.