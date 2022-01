As estrelas do Galope em 2021 (VÍDEO)

A France Galop, organizador das corridas de cavalos em França, convida-o a descobrir no vídeo as personalidades que se distinguiram nas corridas de cavalos em 2021.

PLANO : Os melhores em 2021

Proprietário: S.A. Aga Khan

Treinador: André Fabre

Criador: Guy Pariente

Jóquei masculino: Mickael Barzalona

Jóquei feminina: Marie Vélon

OBSTÁCULOS: Os melhores em 2021

Proprietário: Mme Patrick Papot

Treinador: François Nicolle

Criador: Haras de Saint-Voir

Jóquei masculino: James Reveley

Jóquei feminina: Nathalie Desoutter

Treinadores:

André Fabre e François Nicolle regressam mais uma vez aos lugares de topo do ranking.

Pela 31ª vez, o treinador de Cannes, André Fabre terminou o ano no topo do ranking de treinadores das corridas no plano em França, com €5.387.503 em ganhos, 122 vitórias e 348 classificações. Em 2021, Fabre, ganhou o prestigioso Prix Ganay (Gr.1) no Hipódromo Paris Longchamp com Mare Australis e o Prix Marcel Boussac (Gr.1) graças a Zellie, filha de Wootton Bassett, durante o fim-de-semana do Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. André Fabre recebeu esta distinção de melhor treinador de França pela primeira vez em 1987…

Jean-Claude Rouget e o irlandês Aidan O’Brien, completam o pódio em 2021. Tal como nos três anos anteriores, François Nicolle chega ao topo do ranking de treinadores de obstáculos em França. O seu recorde em 2021 é de €9.659.175 euros em ganhos, 229 vitórias – incluindo 5 Grupos 1 – e 577 classificações. Vencedor em Auteuil no Prix La Haye Jousselin com Poly Grandchamp, este treinador de Saint-Augustin sur Mer, próximo de Royan, conquistou um recorde 65 vitórias no ano transacto. A dupla Hector de Lageneste e Guillaume Macaire ocupou o 2º lugar, seguida de David Cottin.