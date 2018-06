Arrancaram os Campeonatos Nacionais de Saltos de Obstáculos em Lisboa 21 Junho, 2018 21:12

Os campeonatos de Saltos de Obstáculos arrancaram esta quinta-feira 21 de Junho, na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, nas seguintes categorias: Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Obstáculos, Campeonato de Portugal Jovens Cavaleiros, Campeonato de Portugal de Amadores e Campeonato de Portugal de Cavaleiros Embaixadores. Paralelamente disputa-se um concurso nacional de categoria B.

João Chuva foi o vencedor da primeira classificativa do Campeonato de Portugal do Cavaleiro de Obstáculos que decorre até domingo (24/06).

Com a participação de 20 conjuntos, a primeira classificativa do CPCO, uma Caça, teve como protagonista João Chuva montando a égua KWPN Virginia Dream (Lando x Cavalier), de 16 anos, que registou o melhor tempo (67,89s). Em segundo lugar ficou classificado Hugo Carvalho com Extraordiner (Nabab de Reve x Baloubet du Rouet) (70,60s), seguido de Rodrigo Giesteira Almeida com Hassan van De Wittemoere (Contact V/D Heffinck x Orolando) com Dominka van de Lucashoeve (Cardento x Chin Chin) em 4º (71,12s), Alexandre Faustino com Benhur de Salinas (Escudo I x Imago Mail) em 5º (71,45s), Martim Portela de Morais em 6º com Inco VD Bisschop (Kashmir van Schuttershof x Cavalier) 71,82s). Partilharam o sétimo lugar, Norbert Ell com Cardenta (Cachas x Corlando) e António Matos Almeida com Nikel de Presle (Kannan x Fennec) (72,35s).

Bernardo Pereira Ladeira com Un Krug Efele, assume a liderança provisória na primeira classificativa, do Campeonato de Portugal Jovens Cavaleiros (81,07s). Rafael Guimarães Rodrigues foi segundo classificado com Celina (82,39s), enquanto Miguel Lourenço com Cliff ocupou o terceiro lugar (83,68s). Todos os 7 conjuntos que alinharam nesta prova, penalizaram.

PROGRAMA

Resultados completos AQUI