Arranca o Campeonato do Mundo de Concurso Completo 2022 em Itália

Arranca esta quarta-feira, o Campeonato do Mundo de Completo, que vai decorrer em Pratoni del Vivaro, Itália, coincidindo com o Mundial de Atrelagem.

Estão inscritos 89 conjuntos de 28 países. As primeiras sete equipas classificadas ficam apuradas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, excluindo a equipa francesa que já está apurada.

Entre os grandes favoritos, estão a Grã Bretanha, campeões olímpicos e europeus, que participam quase com a mesma formação de Tóquio, Austrália e a França (pódio olímpico), a Alemanha, a Nova Zelândia, e os Estados Unidos.

Hoje realiza-se inspecção veterinária e as duas jornadas de Dressage decorrem amanhã quinta e sexta-feira, entre as 09h30 e 12h55 e a outra entre as 14h00 e as 17h35.

No sábado a partir das 10h30 está previsto o Cross, e para domingo, após a segunda inspecção veterinária, os Saltos de Obstáculos a partir das 11h30, com uma segunda mão para os 25 melhores.

Pode seguir as provas deste Campeonato do Mundo no ClipMyHorse.tv

