Arranca esta terça-feira a 18ª edição do Vilamoura Atlantic Tour 27 Janeiro, 2020 15:30

Após o sucesso da edição de 2019, o Vilamoura Atlantic Tour 2020, organizado pelo Vilamoura Equestrian Centre, regressa esta terça-feira (28) e termina a 8 de Março.

Cerca de 1.200 cavalos, 200 cavaleiros de 35 países diferentes, são aguardados em Vilamoura. Para receber esta numerosa participação, o espaço sofreu alterações, tendo sido criadas mais boxes, pistas de treino, entre outras melhorias.

Ao longo de seis semanas, pelas quais se vão repartir 925 mil euros em prémios, serão disputadas 19 provas pontuáveis para o ranking da Federação Equestre Internacional. Dois dos G.P.’s são qualificativos para o Campeonato da Europa de Saltos em Budapeste (Hungria) em 2021, além das provas qualificativas para os Campeonatos da Juventude 2020 (20 a 26/07) que se realizam em Vilamoura.

O Vilamoura Atlantic Tour recebe ainda provas de cavalos novos, com as finais a disputarem-se na última semana do circuito.

Com o objectivo de levar mais longe as emoções do circuito, o Vilamoura Equestrian Centre vai transmitir as provas em Live Streaming na sua página no Facebook.