AREP: Convocatória para a Assembleia Geral de Associados 6 Outubro, 2021 7:46

Nos termos dos Estatutos da Associação de Resistencia Equestre Portuguesa, convocam-se todos os Associados para a Assembleia Geral a realizar no dia 26 de Outubro, terça-feira, pelas 18h30, no Clube de Caçadores de Estremoz.

Em conformidade com o estabelecido nos Estatutos, se à hora marcada não estiver presente mais de metade dos Associados com direito a voto, a Assembleia reunirá, 30 minutos mais tarde, com qualquer número de associados presentes com direito a voto.

A Assembleia Geral terá a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Apresentação e votação das contas referentes aos exercício de 2020 e 2021;

2. Apresentação e votação do Plano de Actividades e Orçamento do ano 2020 e 2021;

3. Aprovação do acto eleitoral e respectivo regulamento;

4. Apresentação das listas candidatas e respectivos planos de atividades;

5. Outros assuntos gerais;

Elvas, 5 de Outubro de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

João José Comenda

Convocatória AQUI

Comunicado Eleição dos Corpos Gerentes AQUI