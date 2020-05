APSL: Filme de promoção de Coudelarias Portuguesas de Cavalo Lusitano 25 Maio, 2020 8:45

A APSL pretende criar uma mostra das Coudelarias dos seus sócios, de modo a dar uma maior visibilidade a essas Coudelarias, do seguinte modo:

1 – Pretendemos que cada Sócio tenha um filme de promoção da sua Coudelaria de no máximo três minutos (para o site e canal APSL do Youtube) do qual poderá fazer um resumo de 1 minuto (para Facebook e Instagram)

2 – Texto em português (legendado em inglês);

3 – Ao filme apenas poderão aderir sócios da APSL;

4 – Não pode haver entrevistas;

5 – A base do filme devem ser imagens sobre: a propriedade, a eguada, os produtos e a funcionalidade de animais da Coudelaria;

6 – O criador pode falar durante 10 segundos no fim;

7 – Antes do filme de cada criador deve aparecer o nome da Coudelaria, ferro e emblema da APSL.

Assista ao vídeo promocional

As condições de participação foram enviadas para os sócios que devem manifestar para a APSL (apsl@cavalo-lusitano.com) o seu interesse em participar nesta iniciativa até ao dia 31 de Maio, de forma a podermos iniciar de imediato as diligências necessárias ao inicio do projecto.