APSL distingue os Melhores Lusitanos de 2020 8 Dezembro, 2020 17:45

A APSL consciente do esforço e dedicação dos criadores e proprietários que participam nas mais diversas competições e cujos resultados demonstram as aptidões e qualidades do nosso cavalo nas diferentes disciplinas, a APSL destaca anualmente os Lusitanos que obtêm os mais importantes resultados, nomeadamente na Dressage, na Equitação de Trabalho, Atrelagem e Toureio. Estes prémios são normalmente atribuídos durante o Festival Internacional do Cavalo Lusitano, que este ano não se realizou.

Na Dressage foi entregue no passado fim de semana o Prémio ao conjunto com cavalo Lusitano, que melhor classificação obteve no Campeonato Nacional em 2019. FOGOSO & Rodrigo Torres foram Campeões Nacionais da disciplina e obtiveram ainda importantes classificações em território nacional e no estrangeiro onde fizeram parte da equipa nacional que conseguiu o apuramento de Portugal para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A APSL pretende também distinguir os cavalos que se destacam nos escalões de cavalos novos em Dressage.

Em 2017 e 2019 o prémio foi entregue aos conjuntos que melhor resultado obtiveram nos Concursos que integraram a Rota do Cavalo.

Este ano e conforme constava do respectivo programa o prémio foi entregue ao conjunto que melhores resultados obteve no Critério de Cavalos Novos realizado em Alter do Chão nos dias 14 e 15 de Novembro p.p e JASMIM PLUS & Maria Caetano Couceiro ganharam o prémio. Este jovem Lusitano tem vindo a destacar-se nas provas onde tem participado e iria participar no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos, evento que, entretanto, foi cancelado pelo que em 2021 esperamos ver este conjunto obter importantes resultados para a Raça.

Na Equitação de Trabalho, Gilberto Filipe & Zinque das Lezírias conquistaram o Prémio da APSL referente à época de 2019 por ter sido cavalo Lusitano que no escalão mais alto do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho obteve melhor resultado (Campeão Nacional no escalão de Masters). O conjunto venceu todas as Provas do Campeonato Nacional no seu escalão, tendo já obtido também o título de Campeão do Mundo em 2018.