Aproxima-se a Feira Anual da Trofa – 2 a 5 de Março 22 Fevereiro, 2017 9:38

Pela 71ª vez, a Trofa volta a estar no mapa como uma das maiores feiras pecuárias do país.

A Feira Anual de 2017, como já é habitual, vai decorrer ao longo de quatro dias, no Mercado/Feira da Trofa, e vai contar com uma forte representação de todas as atividades ligadas à agropecuária e também com as últimas novidades em equipamentos e acessórios de máquinas agrícolas.

A inauguração do certame está agendada para as 18h00, do dia 2 de março.

Este certame é organizado pela Câmara Municipal da Trofa e pela Junta de Freguesia de Bougado (S. Martinho e Santiago) para promover o setor agropecuário do Concelho bem como de toda a região Norte.

Ao longo dos quatro dias deste Certame, destacam-se iniciativas como Horseball, Campeonato Nacional/Regional do Norte de Equitação de Trabalho – Prova da Vaca, Prova de Maneabilidade, Prova de Ensino e Prova de Velocidade, o Campeonato Regional Norte em Derby de Atrelagem, HorsePaper, Concurso de Modelos e Andamentos e Cavalhadas.

No campo da animação este ano a Feira Anual vai incluir os concertos de Domingos Moça, Jimmy P. e Deolinda, bem como os DJ’s Lady Van, Fernando Alvim e Pedro Cazanova.

No âmbito da animação mais tradicional, o programa propõe uma Concentração de Concertinas e Cantares ao Desafio e ainda um Festival Folclórico com as presença do Grupo de Danças e Cantares de Santiago de Bougado, do Rancho Etnográfico de Santiago de Bougado e do Rancho das Lavradeiras da Trofa, além do Festival de Aniversário do Rancho Folclórico da Trofa com a presença do Rancho Etnográfico “Os Ferreiros” de Carvalhais de Lavos – Figueira da Foz, do Grupo de Danças e Cantares de Vale Domingos – Águeda, do Rancho Folclórico Lavradeiras Parada de Gatim – Vila Verde e do Rancho Folclórico da Trofa.

Mais um grande certame a reforçar e a dar a conhecer a Trofa como um Concelho moderno, empreendedor e turístico.

PROGRAMA E HORÁRIOS

Dia 2 de Março

14:00 – Entrada de Animais

18:30 – Apresentação Equestre de Abertura

21:30 – Cavalhadas

—————————————

Dia 3 de Março

10:00 – Entrada de Animais

15:00 – Campeonato Nacional/Regional do Norte de Equitação de Trabalho – Prova de Ensino

22:30 – Garraiada

—————————————-

Dia 4 de Março

09:00 – Concurso de Modelo e Andamentos

17:30 – Horseball

21:30 – Hora dos Campeões (Concurso Modelos e Andamentos – Campeão Macho, Campeã Fêmea,

Campeão dos Campeões, Melhor Criador, Melhor Apresentador)

22:00 – Campeonato Nacional/Regional do Norte de Equitação de Trabalho – Prova da Vaca

00:00 – Garraiada/Mesa da Tortura

————————————————–

Dia 5 de Março

09:00 – 1º Jornada do Campeonato Regional Norte em Derby de Atrelagem

10:30 – Horse-Paper

11:30 – Campeonato Nacional/Regional do Norte de Equitação de Trabalho – Prova de Maneabilidade

15:30 – Campeonato Nacional/Regional do Norte de Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade

17:30 – Horseball