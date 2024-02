Apresentação da XXII edição da Romaria a Cavalo

É já na próxima sexta-feira, 23 de fevereiro, que o Pátio do Tejo, no Rosário, vai acolher a Apresentação Pública da XXII Romaria a Cavalo, Moita – Viana do Alentejo.

De 23 a 28 de abril, a tradição volta a cumprir-se numa viagem de 150 quilómetros, por terra batida que vai ligar as vilas da Moita e de Viana do Alentejo e na qual participam centenas de romeiros oriundos de todos os pontos do país.

A Romaria a Cavalo terá inicio, no dia 23 de abril, este ano, junto ao monumento de homenagem a N.ª Sr.ª da Boa Viagem, na Moita e terminará com a chegada ao Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires, em Viana do Alentejo, no dia 27. No dia 28 será o culminar desta peregrinação com uma missa campal no Santuário de Viana.

A organização da XXII Romaria a Cavalo, convida esse órgão de comunicação social, a estar presente na Apresentação Pública da XXII Romaria a Cavalo, Moita – Viana do Alentejo que irá ter lugar no dia 23 de fevereiro, pelas 16 horas, no Pátio do Tejo (Quinta Ponte Caia, Rua 1º de Maio, 2860 Gaio-Rosário).