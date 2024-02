Anúncio da Budweiser promete tocar nos corações (VÍDEO)

Começou a contagem decrescente para mais uma Super Bowl, a antecipada final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos, que acontece a 11 de Fevereiro. Mais do que uma partida desportiva, este é um evento único para as marcas apostarem (quase) tudo o que têm por alguns segundos de publicidade, já que milhões de espectadores estarão focados nos ecrãs.

Este ano, 30 segundos de anúncio têm o valor modesto de 7 milhões de dólares (6,5 milhões de euros), o mesmo do ano passado. Em casos bem-sucedidos de publicidade, as marcas poderão aumentar o interesse nos seus produtos ou serviços, sedimentar a lealdade dos consumidores e impulsionar as vendas.

Em relação às marcas que apostam no evento desportivo, entre outras está a marca de cervejas Budweiser já conhecida pelos seus anúncios emocionantes, que prometem tocar nos corações dos espectadores. Este ano não é diferente e os protagonistas voltam a ser cavalos e um cão.

Veja em baixo o anúncio da Budweiser