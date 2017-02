António Matos de Almeida volta a triunfar no CEIA 27 Fevereiro, 2017 17:21

O Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA) recebeu a 25 e 26 de Fevereiro mais um concurso nacional de saltos B (CSN B), durante o fim-de-semana de carnaval, foi mais um grande concurso no CEIA, que ficou marcado pelo número de cavaleiros inscritos, pela sua qualidade e pelo nível de excelência das instalações indoor do CEIA.

Em paralelo com o CSN B houve também lugar a provas de escolas, os percursos estiveram a cargo da chefe de pista de nível internacional Lucia Cabrita, foi presidente do júri João Miguel Palla, Tito Barros Caldeira completou o júri, Armindo Caixinha foi o comissário.

No primeiro dia de concurso na prova de 1,00m o conjunto vencedor foi Luciana Ferreira / E Devine de la Vier, no segundo dia foi a vez de Pedro Caseiro Silva com Funny Star ser o mais rápido, arrecadando a vitória na classe.

Na prova de 1,10m o cavaleiro e professor do CEIA Gonçalo Ribeiro Pinto destacou-se, vencendo nos dois dias, sendo que no sábado, foi o mais rápido com o cavalo Exkalibur, já no domingo foi montando Cayenne Equigenne, que Gonçalo Pinto pulverizou os tempos da concorrência, vencendo a classe.

António Matos de Almeida com Irene van de Kwachthoeve, venceu a prova de 1,20 no sábado. No domingo a vitória sorriu ao sempre competitivo cavaleiro de Aveiro, Hugo Carvalho, que montou a égua Crown Lady para a vitória, num pódio a 1,20m que teve com a curiosidade de contar apenas com os sobrenomes Carvalho e Manso, uma vez que Hugo arrecadou também o 5º lugar e Ivo Carvalho/Fandango C, ficou no 2º lugar, já o 3º lugar e 4º lugares foram ocupados pelos irmãos José Luis e João Manso que montaram, Concorde dos Canedos e Dakar di Villa Lori respectivamente.

António Matos de Almeida com Irene van de Kwachthoeve, venceu a prova de 1,30 no sábado, fazendo assim um bom ensaio para a prova grande a 1,35m de domingo.

O Grande Prémio saltou-se a 1,35m, contou com 21 conjuntos e foi disputado desempate, vieram apurados da primeira volta seis conjuntos com zero pontos, sendo que cinco deles repetiram o zero na barrage.

António Matos de Almeida acabou por ser o grande vencedor do fim-de-semana, vencendo o Grande Prémio com a égua Irene van de Kwachthoeve para um tempo de 36,77 segundos no desempate. No 2º lugar ficou o jovem Rafael Guimarães Rodrigues que na sela de Celina, obteve um brilhante desempenho terminando a escassos centésimos do vencedor, com um tempo de 37,30 s no desempate, no 3º lugar ficou Hugo Carvalho/ Vichy du Puits, 4º lugar Ivo Carvalho/ Licoeur du Faubourg e a fechar novamente lugar à juventude, com Filipe Pereira a montar Volgann du Guejoubert para o 5º lugar.

Os concursos de obstáculos fazem agora uma pausa de cerca de um mês no CEIA, voltando a competição a Alfeizerão nos dias 7,8 e 9 de Abril para um Concurso de Saltos Nacional A/C.

